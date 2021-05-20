"Торино" назвал "Роме" стоимость Белотти

Теги роматориноандреа белоттитрансферы

"Торино" назвал "Роме" стоимость Белотти Фото инстаграм Андреа Белотти

"Рома" ведет переговоры по трансферу нападающего "Торино" Андреа Белотти.

По сведениям Corriere dello Sport, римский клуб готов платить 27-летнему игроку 3,5 миллиона евро в год, сейчас футболист зарабатывает чуть больше двух миллионов.

"Торино" оценивает своего капитана в 30 миллионов евро. Возможно, стоимость будет снижена, так как контракт Белотти с клубом истекает следующим летом.

В этом сезоне Белотти провел 35 матчей, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.

Читайте также: Мхитарян определился со своим будущим в "Роме". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лэмпард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб

Лэмпард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов