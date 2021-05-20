"Торино" назвал "Роме" стоимость Белотти
"Рома" ведет переговоры по трансферу нападающего "Торино" Андреа Белотти.
По сведениям Corriere dello Sport, римский клуб готов платить 27-летнему игроку 3,5 миллиона евро в год, сейчас футболист зарабатывает чуть больше двух миллионов.
"Торино" оценивает своего капитана в 30 миллионов евро. Возможно, стоимость будет снижена, так как контракт Белотти с клубом истекает следующим летом.
В этом сезоне Белотти провел 35 матчей, забил 13 голов и отдал 6 ассистов.
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