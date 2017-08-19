"Торино" не продал Белотти в "Челси" за 70 миллионов

"Торино" не захотел продавать нападающего Андреа Белотти в "Челси".

По данным источника, лондонцы были готовы заплатить за форварда около 70 миллионов евро.

В свою очередь туринский клуб хочет выручить за Белотти более 95 миллионов евро.

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