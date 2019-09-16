"Торино" неожиданно проиграл "Лечче" в Серии А и не сумел догнать лидера (видеообзор)

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Торино" сенсационно уступил "Лечче", который ранее проиграл оба стартовых матча. Победу гостям принесли голы Фариаса и Манкозу. В составе туринского клуба отличился Белотти.

"Торино" остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе шесть очков. "Лечче" поднялся на 18-ю позицию, набрав три очка.

"Торино" – "Лечче" - 1:2 (0:1)

Голы: Фариас, 35 - 0:1, Белотти, 58 (с пенальти) -1:1, Манкозу, 73 - 1:2

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