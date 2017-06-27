"Торино" объявил о переходе Сиригу

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"Торино" объявил о переходе Сиригу

Итальянский вратарь ПСЖ Сальваторе Сиригу перешел в "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался "быкам" бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2020 года. Зарплата Сиригу в туринском клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

30-летний Сиригу выступал за ПСЖ с 2011 года, провел за клуб 190 матчей. Сдавался в аренду "Севилье" и "Осасуне". Ранее играл за "Палермо", "Кремонезе" и "Анкону". За сборную Италии сыграл 17 поединков. Четырехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка Франции, трехкратный обладатель Кубка французской Лиги, четырехкратный обладатель Суперкубка Франции. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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