"Торино" обыграл "Беневенто" на выезде

В матче 3-го тура чемпионата Италии "Торино" с минимальным счетом в гостях переиграл "Беневенто".

"Беневенто" - "Торино" - 0:1 (0:0)

Гол: Фальке, 90+3 - 0:1

"Беневенто": Белец, Лучони, Летициа, Венути, Антей, Чичиретти (Дель Пинто, 84), Катальди, Мемушай, Д'Алессандро (Лазаар, 67), Кода, Йеммелло (Пушкаш, 72).

"Торино": Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Моретти, Ринкон, Оби (Аккуа, 10; Базелли, 57), Яго Фальке, Ляйич, Ньянг (Беренгер, 73), Белотти.

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