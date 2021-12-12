"Торино" обыграл "Болонью" в матче Серии А

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"Торино" обыграл "Болонью" в матче Серии АФото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

"Торино" на своем поле обыграл "Болонью" в матче 17-го тура Серии А.

"Торино" - "Болонья" - 2:1

Голы: Санабрия, 24 - 1:0, Сумаоро (автогол), 69 - 2:0, Орсолини (пенальти), 79 - 2:1.

"Торино" - Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер (Буонджорно, 46), Зима, Войвода, Прат, Лукич, Побега, Дзадза, Пьяца (Брекало, 83), Санабрия.

"Болонья" - Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате (Виньято, 84), Хики, Сориано (Орсолини, 76), Сванберг, Арнаутович (Сантандер, 76), Ольсен (Виола, 67), Барроу (Сансоне, 67).

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