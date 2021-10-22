"Торино" обыграл "Дженоа" в Серии А

Фото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

"Торино" обыграл "Дженоа" в матче девятого тура итальянской Серии А.

"Торино" - "Дженоа" - 3:2

Голы: Санабрия, 14 - 1:0, Побега, 31 - 2:0, Дестро, 69 - 2:1, Брекало, 77 - 3:1, Кайседо, 81 - 3:2.

"Торино" - Милинкович-Савич, Синго (Войвода, 59), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Ансальди (Айна, 72), Линетти (Прат, 59), Брекало, Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 59).

"Дженоа" - Сиригу, Гильоне (Каллон, 46), Кришито, Васкес, Камбьязо, Фарес, Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Ровелла, Экубан (Кайседо, 61), Дестро (Пандев, 80).

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