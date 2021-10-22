"Торино" обыграл "Дженоа" в Серии А

Теги торинодженоасерия а

"Торино" обыграл "Дженоа" в Серии АФото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

"Торино" обыграл "Дженоа" в матче девятого тура итальянской Серии А.

"Торино" - "Дженоа" - 3:2

Голы: Санабрия, 14 - 1:0, Побега, 31 - 2:0, Дестро, 69 - 2:1, Брекало, 77 - 3:1, Кайседо, 81 - 3:2.

"Торино" - Милинкович-Савич, Синго (Войвода, 59), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Ансальди (Айна, 72), Линетти (Прат, 59), Брекало, Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 59).

"Дженоа" - Сиригу, Гильоне (Каллон, 46), Кришито, Васкес, Камбьязо, Фарес, Стураро (Бехрами, 69), Туре (Гальдамес, 46), Ровелла, Экубан (Кайседо, 61), Дестро (Пандев, 80).

Также не пропустите: Пуйоль очень высоко оценил Пике. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ

"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов