"Торино" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии А

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"Торино" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии АФото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

"Торино" на выезде сыграл вничью с "Кальяри" в матче 16-го тура Серии А.

"Кальяри" - "Торино" - 1:1

Голы: Карбони (автогол), 31 - 0:1, Жоао Педро, 53 - 1:1.

"Кальяри" - Краньо, Белланова, Касерес, Чеппителли (Годин, 78), Карбони, Далберт (Дзаппа, 87), Марин, Грасси (Перейро, 78), Нандес, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 63).

"Торино" - Милинкович-Савич, Айна (Ансальди, 87), Буонджорно (Родригес, 66), Бремер, Зима, Войвода, Брекало (Прат, 56), Лукич, Побега (Базелли, 46), Пьяца, Санабрия (Дзадза, 56).

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