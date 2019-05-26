"Торино" обыграл "Лацио", но не пробился в Лигу Европы (видеообзор)
В матче 38-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле обыграл "Лацио" со счетом 3:1.
Несмотря на победу туринский клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, и не попал в Лигу Европы. "Лацио" завершил сезон на восьмой позиции.
"Торино" – "Лацио" - 3:1 (0:0)
Голы: Яго Фальке, 51 - 1:0, Лукич, 53 - 2:0, Иммобиле, 66 - 2:1, де Сильвестри, 80 - 3:1
"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Иццо (Моретти, 84), Нкулу, Айна, Базелли, Мейте, Яго Фальке (Дзадза, 69), Лукич, Бремер (Ринкон, 79), Белотти.
"Лацио": Прото, Баштуш, Раду (Капанни, 82), Ачерби, Бруну Жордау (Дурмиси, 58), Ромуло, Бадель, Лулич, Пароло, Катальди, Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|37
|43
|12
|СПАЛ
|37
|42
|13
|Парма
|37
|41
|14
|Кальяри
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17