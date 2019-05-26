"Торино" обыграл "Лацио", но не пробился в Лигу Европы (видеообзор)

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле обыграл "Лацио" со счетом 3:1.

Несмотря на победу туринский клуб финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, и не попал в Лигу Европы. "Лацио" завершил сезон на восьмой позиции.

"Торино" – "Лацио" - 3:1 (0:0)

Голы: Яго Фальке, 51 - 1:0, Лукич, 53 - 2:0, Иммобиле, 66 - 2:1, де Сильвестри, 80 - 3:1

"Торино": Сиригу, де Сильвестри, Иццо (Моретти, 84), Нкулу, Айна, Базелли, Мейте, Яго Фальке (Дзадза, 69), Лукич, Бремер (Ринкон, 79), Белотти.

"Лацио": Прото, Баштуш, Раду (Капанни, 82), Ачерби, Бруну Жордау (Дурмиси, 58), Ромуло, Бадель, Лулич, Пароло, Катальди, Иммобиле.

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