"Торино" обыграл "Милан" и сместил его с шестого места (видео голов)
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" проиграл "Торино".
Таким образом, "быки" сравнялись с "россонери" по очкам и сместили их с шестого места.
"Торино" - "Милан" 2:0
Голы: Белотти (пен), 58 - 1:0, Беренгер, 69 - 2:0
"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Нкулу, де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Айна, 87), Беренгер (Париджини, 73; Бремер, 90), Мейте, Моретти, Белотти.
"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Романьоли, Конти (Кастильехо, 71), Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Лукас Пакета (Пионтек, 62), Сусо (Борини, 62), Кутроне.
Предупреждения: Сусо (8), Конти (13), Лукас Пакета (16), Моретти (65), Романьоли (77), Доннарумма (81), Париджини (83), Кессиэ (83).
Удаление: Романьоли (81).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Рома
|34
|58
|5
|Милан
|33
|56
|6
|Аталанта
|33
|56
|7
|Лацио
|34
|55
|8
|Торино
|33
|53
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Кальяри
|34
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|СПАЛ
|34
|39
|13
|Сассуоло
|33
|38
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15