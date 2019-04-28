"Торино" обыграл "Милан" и сместил его с шестого места (видео голов)

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"Торино" обыграл "Милан" и сместил его с шестого места (видео голов)

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Милан" проиграл "Торино".

Таким образом, "быки" сравнялись с "россонери" по очкам и сместили их с шестого места.

"Торино" - "Милан" 2:0

Голы: Белотти (пен), 58 - 1:0, Беренгер, 69 - 2:0

"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Нкулу, де Сильвестри, Лукич, Ринкон (Айна, 87), Беренгер (Париджини, 73; Бремер, 90), Мейте, Моретти, Белотти.

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Романьоли, Конти (Кастильехо, 71), Кессиэ, Бакайоко, Чалханоглу, Лукас Пакета (Пионтек, 62), Сусо (Борини, 62), Кутроне.

Предупреждения: Сусо (8), Конти (13), Лукас Пакета (16), Моретти (65), Романьоли (77), Доннарумма (81), Париджини (83), Кессиэ (83).

Удаление: Романьоли (81).    

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