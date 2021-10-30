"Торино" обыграл "Сампдорию" в Серии А

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"Торино" обыграл "Сампдорию" в Серии АФото: твиттер "Торино"

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Торино" одержал победу над "Сампдорией".

"Торино" - "Сампдория" 3:0

Голы: Прат, 17 - 1:0, Синго, 52 - 2:0, Белотти, 90 - 3:0

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Войвода, 53), Джиджи, Буонджорно, Бремер, Айна (Родригес, 86), Прат (Ринкон, 77), Линетти (Верди, 86), Лукич, Побега, Санабрия (Белотти, 53).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Аскильдсен, 69; Чьерво, 81), Йосида, Шабо, Дрэгушин (Колли, 81), Ауджелло, Адриен Силва, Экдаль (Габбьядини, 54), Торсбю, Кандрева, Куальярелла (Капуто, 54).

Удаление: Адриен Силва (67).

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