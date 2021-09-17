"Торино" обыграл "Сассуоло" в Серии А

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"Торино" обыграл "Сассуоло" в Серии А

Фото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Торино" на выезде обыграл "Сассуоло" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Марко Пьяца.

"Торино", набрав шесть очков, вышел на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с четырьмя очками опустился на 11-ю позицию.

"Сассуоло" – "Торино" - 0:1 (0:0)
Гол: Пьяца, 83 - 0:1

"Сассуоло": Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Траоре, 65), Джуричич (Дефрель, 87), Лопес, Бога (Кирьякопулос, 65), Фраттези (Харруи, 75), Берарди, Распадори (Скамакка, 65).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Войвода, 77), Родригес, Джиджи, Бремер, Айна (Ансальди, 52), Прат (Линетти, 64), Брекало (Пьяца, 77), Лукич, Побега (Мандрагора, 77), Санабрия.

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