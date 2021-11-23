"Торино" обыграл "Удинезе" в Серии А

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"Торино" обыграл "Удинезе" в Серии АФото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

"Торино" на своем поле обыграл "Удинезе" в заключительном матче 13-го тура Серии А.

"Торино" - "Удинезе" - 2:1

Голы: Брекало, 8 - 1:0, Бремер, 48 - 2:0, Форестьери, 77 - 2:1.

"Торино" - Милинкович-Савич, Айна (Синго, 63), Джиджи (Зима, 70), Буонджорно, Бремер, Войвода, Прат (Линетти, 63), Брекало (Пьяца, 82), Лукич, Побега, Белотти (Дзадза, 82).

"Удинезе" - Сильвестри, Молина, Нюйтинк (Арслан, 59), Самир, Родриго Бекао, Удоджи (Соппи, 78), Перейра, Пуссетто (Форестьери, 59), Уолас, Деулофеу (Самарджич, 83), Бету.

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