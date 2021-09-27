"Торино" не сумело обыграть "Венецию" в матче Серии А

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"Торино" не сумело обыграть "Венецию" в матче Серии АФото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

"Торино" не сумело обыграть "Венецию" на выезде в заключительном матче седьмого тура итальянской Серии А.

"Венеция" - "Торино" - 1:1

Голы: Брекало, 56 - 0:1, Араму (пенальти) 77 - 1:1.

"Венеция" - Мяенпяа, Маццокки, Чеккарони, Свобода, Шнегг (Эбуэхи, 65), Чрнигой (Араму, 65), Кийин, Вакка (Ампаду, 38), Бузио, Окереке, Юнсен.

"Торино" - Милинкович-Савич, Синго (Войвода, 72), Родригес, Джиджи, Бремер, Ансальди, Зима, Линетти (Базелли, 58), Брекало, Лукич, Побега (Мандрагора, 72), Санабрия.

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