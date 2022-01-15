"Торино" одержал волевую победу над "Сампдорией" в 22-м туре Серии А

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В рамках 22-го тура чемпионата Италии "Торино" на выезде переиграл "Сампдорию" со счётом 2:1.

Хозяева поля вышли вперёд усилиями Франческо Капуто, на что "быки" ответили голами Вилфрида Синго и Денниса Прата.

"Сампдория" – "Торино" - 1:2

Голы: 1:0 – 18 Капуто, 1:1 – 27 Синго, 1:2 – 67 Прат.

"Сампдория": Фальконе, Берешиньски, Феррари (Конти, 78), Дрэгушин, Ауджелло (Мурру, 88), Ринкон, Кандрева, Торсбю, Аскильдсен (Чьерво, 78), Габбьядини (Торрегросса, 88), Капуто (Куальярелла, 78).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Войвода, Прат (Побега, 90), Брекало (Дзадза, 84), Лукич, Мандрагора, Санабрия (Пьяца, 83).

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