"Торино" одолел "Дженоа" в перенесенном матче Серии А
В рамках перенесенной игры 3-го тура итальянской Серии А "Дженоа" уступил "Торино".
"Дженоа" - "Торино" 1:2
Голы: Лукич, 10 - 0:1, Пеллегрини (аг), 26 - 0:2, Скамакка, 90 - 1:2
"Дженоа": Перин, Гильоне, Гольданига (Пандев, 46), Сапата, Пеллегрини (Кришито, 67), Лерагер, Бадель, Ровелла (Дестро, 88), Пьяца (Париджини, 67), Зайц (Бани, 46), Скамакка.
"Торино": Сиригу, Синго (Войвода, 74), Бремер, Войнович, Мурру (Родригес, 54), Гояк (Мейте, 53), Ринкон, Линетти (Ансальди, 88), Лукич, Верди (Бонаццоли, 54), Белотти.
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|М
|О
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
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|Аталанта
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|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17