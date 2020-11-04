"Торино" одолел "Дженоа" в перенесенном матче Серии А

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"Торино" одолел "Дженоа" в перенесенном матче Серии А

В рамках перенесенной игры 3-го тура итальянской Серии А "Дженоа" уступил "Торино".

"Дженоа" - "Торино" 1:2

Голы: Лукич, 10 - 0:1, Пеллегрини (аг), 26 - 0:2, Скамакка, 90 - 1:2

"Дженоа": Перин, Гильоне, Гольданига (Пандев, 46), Сапата, Пеллегрини (Кришито, 67), Лерагер, Бадель, Ровелла (Дестро, 88), Пьяца (Париджини, 67), Зайц (Бани, 46), Скамакка.

"Торино": Сиригу, Синго (Войвода, 74), Бремер, Войнович, Мурру (Родригес, 54), Гояк (Мейте, 53), Ринкон, Линетти (Ансальди, 88), Лукич, Верди (Бонаццоли, 54), Белотти.

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