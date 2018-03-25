"Торино" определился с ценой на Белотти

"Торино" определился с ценой на своего ведущего форварда Андреа Белотти, информирует Corriere Dello Sport.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом руководство "быков" будет готово расстаться с 24-летним нападающим, если по нему поступит предложение в размере не 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Белотти забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за свой клуб.

Отметим, что еще прошлым летом президент "Торино" Урбано Каиро отказывался продавать игрока за 100 миллионов евро.

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