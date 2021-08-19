"Торино" определился с размером предложения по Жиго

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"Торино" определился с размером предложения по Жиго

Фото инстаграм Самюэля Жиго

"Торино" готовит предложение по центральному защитнику "Спартака" Самюэлю Жиго, пишет журналист Джанлуиджи Лонгари.

По его информации, "быки" могут заплатить за 27-летнего футболиста 4 миллиона евро.

Напомним, что через год француз, вероятно, станет свободным агентом. Его контракт с "красно-белыми" истекает в июне 2022 года, а договориться о продлении соглашения не получается из-за желания самого игрока жить в Европе по семейным обстоятельствам.

Жиго проводит четвёртый сезон в "Спартаке", сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

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