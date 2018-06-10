"Торино" опроверг интерес к легенде "Ювентуса"

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"Торино" опроверг интерес к легенде "Ювентуса"

"Торино" опроверг интерес к полузащитнику "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

"Фейковые новости дня: Маркизио переходит в "Торино" - говорится в публикации, опубликованной в официальном твиттере "быков".

Напомним, что Маркизио всю карьеру провёл в "Ювентусе", однако в последнее время всё чаще появляется информация о возможном уходе 32-летнего футболиста в другой клуб из-за дефицита игровой практики.

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