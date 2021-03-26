"Торино" отказал "Ливерпулю" в трансфере ивуарийского защитника

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"Ливерпуль" пытался купить правого защитника "Торино" Уилфрида Синго, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, "красные" сделали предложение о трансфере ивуарийца в размере 20 миллионов евро.

"Быки" ответили английскому клубу отказом. На 20-летнего футболиста также претендует "Милан".

В текущем сезоне Синго сыграл за "Торино" 23 матча, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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