"Торино" отказал "Локомотиву" в трансфере Дзадзы

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"Торино" отказал "Локомотиву" в трансфере Дзадзы

Нападающий "Торино" Симоне Дзадза не перейдёт в московский "Локомотив" этой зимой, сообщают российские СМИ.

"Быки" не намерены расставаться со своим форвардом как минимум до конца текущего сезона, поэтому предложения "железнодорожников" даже не будут рассматриваться.

Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

За "Торино" Дзадза выступает с лета 2018 года, сыграл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

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