"Торино" отказал "Тоттенхэму" в аренде Белотти
Лондонский "Тоттенхэм" предпринял попытку усилить атаку нападающим "Торино" Андреа Белотти.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "шпоры" сделали предложение об аренде итальянца с опцией последующего выкупа суммарно за 50 миллионов евро.
Однако "быки" ответили отказом, поскольку готовы рассматривать только варианты с полноценным трансфером своего форварда.
В прошлом сезоне 26-летний Белотти сыграл за "Торино" 44 матча, забил 22 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
Не пропустите: "Тоттенхэм" ведёт переговоры о трансфере форварда "Наполи". | http://soccernews.ru
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