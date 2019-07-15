"Торино" отказал "Вест Хэму" в трансфере Белотти, потребовав за него 100 миллионов евро
"Вест Хэм" не сумел договориться по трансферу нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, но получил отказ. "Торино" потребовал за игрока 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.
25-летний Белотти выступает за "Торино" с 2015 года. Всего форвард провел за туринский клуб 148 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Милан" и "Рома" поспорят за хавбека "Фулхэма". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере
-
Алжир играет дисциплинировано и слаженно, в матче против Нигерии "лисы" стали фаворитом на победу в КАН: разбираем центральный полуфинал турнира
-
Касильяс вошёл в тренерский штаб "Порту"
-
Гризманн провёл первую тренировку в "Барселоне"
-
"Реал" снова отдаст Лунина в аренду
Лента новостей
-
В "Рубине" выбрали нового капитана команды
-
"Бавария" отказалась от трансфера Сане и определила новую трансферную цель
-
"Челси" объявил о продлении контракта с талантливым воспитанником
-
В чемпионата России впервые будет использован VAR
-
"Барселона" объявила о пятом летнем трансфере
-
"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 55 миллионов евро за португальского форварда
-
М. Кержаков назвал лучшего голкипера мира
-
"Торино" отказал "Вест Хэму" в трансфере Белотти, потребовав за него 100 миллионов евро
-
Детская команда "Ювентуса" трогательно поприветствовала Рэмзи
-
Игроки "Барселоны" надавали подзатыльников Гризманну, де Йонгу и Нето
-
Почеттино: "Не уверен, что Эриксен останется в "Тоттенхэме"
-
УЕФА получил рекордное количество заявок на билеты на Евро-2020
-
"Спартак" поздравил Ананидзе с 10-летием дебюта за клуб
-
Рэмзи рассказал о сроках восстановления
-
"Ахмат" назвал сроки восстановления Глушакова
-
Воспитанник "Атлетико" Торрес перешел в "Севилью"
-
Карпин намекнул, сколько он еще будет работать в "Ростове"
-
1
Моуринью: "Я изучаю немецкий язык"
-
Лукаку вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед"
-
Диего Коста может перейти в бразильский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16