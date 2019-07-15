"Торино" отказал "Вест Хэму" в трансфере Белотти, потребовав за него 100 миллионов евро

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"Торино" отказал "Вест Хэму" в трансфере Белотти, потребовав за него 100 миллионов евро

"Вест Хэм" не сумел договориться по трансферу нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро, но получил отказ. "Торино" потребовал за игрока 100 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

25-летний Белотти выступает за "Торино" с 2015 года. Всего форвард провел за туринский клуб 148 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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