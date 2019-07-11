"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро

"Зенит" не сумел договориться о покупке бразильского защитника "Торино" Лянко Войновича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, российский клуб предлагал за игрока 20 миллионов евро, но получил отказ. Также на футболиста претендуют "Рома" и "Аякс".

22-летний Лянко является воспитанником "Сан-Паулу". Во второй половине минувшего сезона бразилец выступал за "Болонью" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей и забил один гол. Его контракт с "Торино" действует до лета 2022 года.

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