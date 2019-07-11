"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро
"Зенит" не сумел договориться о покупке бразильского защитника "Торино" Лянко Войновича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, российский клуб предлагал за игрока 20 миллионов евро, но получил отказ. Также на футболиста претендуют "Рома" и "Аякс".
22-летний Лянко является воспитанником "Сан-Паулу". Во второй половине минувшего сезона бразилец выступал за "Болонью" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей и забил один гол. Его контракт с "Торино" действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Зенит" назвал "Сампдории" цену на Ригони. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро
-
Месси получит необычный приз по итогам Кубка Америки
-
Кононов объяснил свое решение об отмене выборов капитана "Спартака"
-
Арбитр матча "Барселона" - ПСЖ отстранен от судейства в Бундеслиге
-
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по трансферу Милинкович-Савича
-
"Барселона" объявила о переходе английского таланта
-
"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро
-
"Зенит" представил Сантоса и Сутормина
-
Жена Наингголана объявила о страшной болезни
-
"Енисей" объявил о подписании контракта с воспитанником "Спартака"
-
1
Президент "Наполи" назвал проблемы с трансфером Хамеса
-
7
"Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром
-
"Ньюкасл" определился с новым главным тренером
-
На форме "Спартака" появится знак о трагедии 1982 года, которая произошла в "Лужниках"
-
Косиельни отказался отправиться с "Арсеналом" на предсезонный сбор
-
Стали известны требования Тарасова о "Локомотива" по не подписанному контракту
-
1
"Рома" и "Тоттенхэм" могут обменяться футболистами
-
1
"Фенербахче" ведёт переговоры о переходе полузащитника "Ювентуса"
-
ЦСКА отказался от подписания Джанаева
-
"Милан" может усилиться хавбеком ПСВ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17