"Торино" отклонил предложение "Наполи" по Белотти

"Торино" не отпустил форварда Андреа Белотти в "Наполи".

Как сообщает Football Italia, "быков" не устроило предложение "Наполи" в размере 30 миллионов евро и прав на Роберто Инглезе. Отмечается, что "Торино" требует за игрока не менее 60 миллионов.

Отметим, что клаусула Белотти составляет 100 миллионов евро, однако это только для клубов из других стран.

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