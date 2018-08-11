"Торино" отклонил предложение "Наполи" по Белотти

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"Торино" отклонил предложение "Наполи" по Белотти

"Торино" не отпустил форварда Андреа Белотти в "Наполи".

Как сообщает Football Italia, "быков" не устроило предложение "Наполи" в размере 30 миллионов евро и прав на Роберто Инглезе. Отмечается, что "Торино" требует за игрока не менее 60 миллионов.

Отметим, что клаусула Белотти составляет 100 миллионов евро, однако это только для клубов из других стран.

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