"Торино" отклонил предложения "Ромы" и "Тоттенхэма" по одному из своих лидеров

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"Торино" отклонил предложения "Ромы" и "Тоттенхэма" по одному из своих лидеров

Хавбек "Торино" Суалио Мейте остается в клубе до конца сезона.

Руководство "быков" приняло решение сохранить игрока в зимнее трансферное окно. Отметим, что на него претендовали "Рома" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне на счету Мейте два гола и один ассист в 20 играх.

После 19 туров "Торино" идет на 9-м месте в Серии А и от еврокубковой зоны их отделяет всего три очка.

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