"Торино" отклонил щедрое предложение "Милана" по Белотти

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"Торино" отклонил щедрое предложение "Милана" по Белотти"Торино" не принял предложение "Милана" по покупке нападающего Андреа Белотти.

По информации СМИ, миланский клуб предложил за форварда 50 миллионов евро и Патрика Кутроне.

В контракте Белотти сумма отступных составляет 100 миллионов евро, но она действительна для клубов не из Италии.

В нынешнем сезоне Белотти сыграл в 30-ти матчах, забив 12 голов.

Читайте: "Торино" определился с ценой на Белотти | http://soccernews.ru

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