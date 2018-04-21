"Торино" отклонил щедрое предложение "Милана" по Белотти

"Торино" не принял предложение "Милана" по покупке нападающего Андреа Белотти.

По информации СМИ, миланский клуб предложил за форварда 50 миллионов евро и Патрика Кутроне.

В контракте Белотти сумма отступных составляет 100 миллионов евро, но она действительна для клубов не из Италии.

В нынешнем сезоне Белотти сыграл в 30-ти матчах, забив 12 голов.

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