"Торино" перехватил трансферную цель "Спартака"

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"Торино" перехватил трансферную цель "Спартака"

"Осасуна" подтвердила достижение договорённости с "Торино" по трансферу полузащитника Алекса Беренгера.

Сумма сделки составит 5,5 миллионов евро, ещё один миллион будет доступен в качестве бонусов. В борьбе за 22-летнего испанца "Торино" опередил московский "Спартак".

Беренгер является воспитанником "Осасуны", за основную команду памплонцев выступал с 2014 года, сыграл 84 матча и забил 5 голов.

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