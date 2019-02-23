"Торино" переиграл "Аталанту" в матче чемпионата Италии (видео голов)

В матче 25-го тура Серии А "Торино" обыграл "Аталанту".

Счет в матче открыл защитник хозяев Армандо Иццо, забив на 42-й минуте, а точку в матче поставил нападающий Яго Фальке.

"Торино" - "Аталанта" - 2:0.

Голы: Иццо, 42 - 1:0, Фальке, 46 - 2:0.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Иццо, Эйна, Мейте (Ансальди, 66), Базелли (Миллико, 90+3), Лукич, Яго Фальке (Беренгер, 81), Белотти.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Джимсити, Гозенс (Кулушевски, 18. Барроу, 71), Кастань (Реца, 79), Манчини, Иличич, Пашалич, Фройлер, Сапата.

"Торино" с 38 баллами расположился на 6 месте турнирной таблицы Серии А, "Аталанта" с таким же количеством очков занимает 7 место.

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