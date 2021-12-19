"Торино" переиграл "Верону", "Сампдория" и "Эмполи" сыграли вничью в своих матчах
Фото: твиттер "Торино"
Представляем результаты матчей 18-го тура итальянской Серии А.
"Специя" - "Эмполи" 1:1
Голы: Маркицца (аг), 50 - 1:0, Николау (аг), 71 - 1:1
"Специя": Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони (Коваленко, 73), Кивер, Реца, Маджоре, Джаси, Манай (Агудело, 73), Нзола (Колли, 82).
"Эмполи": Викарио, Стоянович, Тонелли, Луперто, Маркицца (Паризи, 63), Хендерсон, Бандинелли (Байрами, 63), Журковски, Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 63), Пинамонти.
"Торино" - "Верона" 1:0
Гол: Побега, 26 - 1:0
"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Айна, 79), Родригес (Буонджорно, 79), Джиджи (Зима, 55), Бремер, Войвода, Прат (Брекало, 63), Лукич, Побега (Мандрагора, 79), Пьяца, Санабрия.
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Маньяни, Казале, Лазович, Велозу (Бесса, 72), Илич (Онгла, 86), Капрари (Тамез, 28), Симеоне, Лазанья (Шутало, 29; Канчельери, 86).
Удаление: Маньяни (25).
"Сампдория" - "Венеция" 1:1
Голы: Габбьядини, 1 - 1:0, Анри, 87 - 1:1
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 61), Йосида, Колли, Ауджелло, Адриен Силва, Экдаль (Аскильдсен, 86), Кандрева, Торсбю, Габбьядини (Верре, 61), Капуто (Куальярелла, 75).
"Венеция": Ромеро, Маццокки, Кальдара, Чеккарони, Эбуэхи, Ампаду (Вакка, 58), Бузио (Чрнигой, 69), Тессманн (Анри, 58), Кийин, Араму (Форте, 78), Юнсен (Сигурдссон, 69).
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