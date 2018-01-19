"Торино" подписал молдавского форварда

Форвард "Шерифа" Виталий Домашкан подписал контракт с "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

"Быки" заплатили за 18-летнего футболиста 1,5 миллиона евро и заключили с ним соглашение до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

Однако Домашкан присоединится к "Торино" только следующим летом, а этот сезон доиграет в "Шерифе".

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