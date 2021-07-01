"Торино" подписал новый контракт с экс-игроком "Зенита"

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"Торино" на своём официальном сайте объявил о продления соглашения с защитником Кристианом Ансалди.

Стороны заключили новый однолетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Аргентинский фулбек известен по выступлениям в РПЛ - за "Рубин" и "Зенит".

34-летний Ансалди защищает цвета "Торино" с 2017 года, сыграл 115 матчей, забил 10 голов и сделал 20 ассистов.

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