"Торино" подтвердил отставку Михайловича

"Торино" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Синиши Михайловича.

Причиной отставки 48-летнего сербского специалиста стали результаты "быков" - лишь 4 победы в последних 17 матчах.

Михайлович возглавлял "Торино" с мая 2016 года. В этом сезоне туринцы по итогам 19 туров занимают десятое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 25 очков. | http://soccernews.ru