"Торино" потребовал у "Спартака" 25 миллионов евро за Льяича

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"Торино" потребовал у "Спартака" 25 миллионов евро за Льяича

"Торино" объявил "Спартаку" цену на сербского полузащитника Адема Льяича, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб хочет получить за футболиста полную сумму отступных, которая составляет 25 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Льяич провел за "Торино" 15 матчей в Серии А , забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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