"Торино" повысил цену на Белотти

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"Торино" повысил цену на Белотти

Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен

Туринский "Торино" хочет получить за нападающего Андреа Белотти не менее 34 миллионов евро, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Милан" и "Рома", но они не готовы платить больше 15 миллионов евро, так как контракт игрока с "быками" истекает через год. Ранее "Торино" оценивал форварда в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Белотти провел за "Торино" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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