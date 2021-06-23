"Торино" повысил цену на Белотти
Фото: инстаграм Андреа Белотти/Автор неизвестен
Туринский "Торино" хочет получить за нападающего Андреа Белотти не менее 34 миллионов евро, сообщает Tuttosport.
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Милан" и "Рома", но они не готовы платить больше 15 миллионов евро, так как контракт игрока с "быками" истекает через год. Ранее "Торино" оценивал форварда в 30 миллионов евро.
В минувшем сезоне 27-летний Белотти провел за "Торино" 36 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17