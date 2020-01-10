"Торино" пробился в четвертьфинал Кубка Италии

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"Торино" пробился в четвертьфинал Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Торино" в серии пенальти одолел "Дженоа", добыв путевку в следующий раунд.

"Торино" - "Дженоа" 1:1, по пенальти - 5:3

Голы: Фавилли, 14 - 0:1, де Сильвестри, 23 - 1:1

"Торино": Сиригу, де Сильвестри (Айна, 82), Джиджи, Бремер, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Мейте, Беренгер, Бонифаци (Нкулу, 102), Белотти, Дзадза (Миллико, 90).

"Дженоа": Раду, Гильоне, Ромеро, Гольданига, Баррека, Кассата, Бехрами (Радованович, 65), Агудело (Дестро, 71), Шене (Стураро, 105), Сапата (Эль-Ямик, 53), Фавилли.

Предупреждения: Ромеро (29), Мейте (29), Эль-Ямик (62), Айна (97), Радованович (107).

Удаление: Мейте (105).

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