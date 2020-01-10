"Торино" пробился в четвертьфинал Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Торино" в серии пенальти одолел "Дженоа", добыв путевку в следующий раунд.
"Торино" - "Дженоа" 1:1, по пенальти - 5:3
Голы: Фавилли, 14 - 0:1, де Сильвестри, 23 - 1:1
"Торино": Сиригу, де Сильвестри (Айна, 82), Джиджи, Бремер, Лаксальт, Лукич (Ринкон, 77), Мейте, Беренгер, Бонифаци (Нкулу, 102), Белотти, Дзадза (Миллико, 90).
"Дженоа": Раду, Гильоне, Ромеро, Гольданига, Баррека, Кассата, Бехрами (Радованович, 65), Агудело (Дестро, 71), Шене (Стураро, 105), Сапата (Эль-Ямик, 53), Фавилли.
Предупреждения: Ромеро (29), Мейте (29), Эль-Ямик (62), Айна (97), Радованович (107).
Удаление: Мейте (105).
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|Ювентус
|18
|45
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|Лацио
|17
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|Рома
|18
|35
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|Аталанта
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|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
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|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
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|20
|СПАЛ
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|12