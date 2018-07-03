"Торино" продолжает переговоры по трансферной цели "Спартака"

"Торино" пока не удается приобрести защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб продолжает переговоры по трансферу игрока. Бразильцы требуют за него не менее 10 миллионов евро. Также Вериссимо входит в сферу интересов "Марселя", "Лацио" и "Лиона".

Напомним, что полгода назад 23-летним Вериссимо интересовался "Спартак", но "красно-белые" не договорились по сумме его трансфера.

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