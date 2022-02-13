"Торино" проиграл аутсайдеру Серии А

Фото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле проиграл "Венеции" со счетом 1:2.

Победу гостей принесли голы Ридгесиано Хапса и Домена Чрнигоя. В составе туринцев отличился Йосип Брекало.

"Венеция", набрав 21 очко, покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 32 очками остался на 10-й позиции.

"Торино" – "Венеция" - 1:2 (1:1)

Голы: Брекало, 5 - 1:0, Хапс, 38 - 1:1, Чрнигой, 46 - 1:2

"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 72), Родригес, Джиджи (Зима, 71), Бремер, Войвода (Дзадза, 86), Линетти, Брекало, Побега, Пьяца (Варминг, 71), Санабрия (Белотти, 71).

"Венеция": Ледзерини, Кальдара, Свобода, Хапс, Чрнигой, Кюизанс (Фьордилино, 72), Бузио (Тессманн, 55), Ампаду, Араму (Перец, 78), Анри (Нсаме, 78), Окереке.

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