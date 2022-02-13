"Торино" проиграл аутсайдеру Серии А
Фото: инстаграм "Торино"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле проиграл "Венеции" со счетом 1:2.
Победу гостей принесли голы Ридгесиано Хапса и Домена Чрнигоя. В составе туринцев отличился Йосип Брекало.
"Венеция", набрав 21 очко, покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 32 очками остался на 10-й позиции.
"Торино" – "Венеция" - 1:2 (1:1)
Голы: Брекало, 5 - 1:0, Хапс, 38 - 1:1, Чрнигой, 46 - 1:2
"Торино": Милинкович-Савич, Синго (Ансальди, 72), Родригес, Джиджи (Зима, 71), Бремер, Войвода (Дзадза, 86), Линетти, Брекало, Побега, Пьяца (Варминг, 71), Санабрия (Белотти, 71).
"Венеция": Ледзерини, Кальдара, Свобода, Хапс, Чрнигой, Кюизанс (Фьордилино, 72), Бузио (Тессманн, 55), Ампаду, Араму (Перец, 78), Анри (Нсаме, 78), Окереке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17