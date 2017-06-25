"Торино" пытается подписать форварда "Наполи"
Нападающий "Наполи" Дуван Сапата попал в сферу интересов "Торино", сообщает Tuttomercatoweb.
По информации ресурса, "быки" готовы заплатить за 26-летнего колумбийца 15 миллионов евро, однако неаполитанцы намерены выручить от продажи своего игрока не менее 25 миллионов.
Отметим, что два последних сезона Сапата провёл на правах аренды в "Удинезе", сыграл за этот период 65 матчей, забил 19 голов и сделал 6 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18