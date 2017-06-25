"Торино" пытается подписать форварда "Наполи"

Нападающий "Наполи" Дуван Сапата попал в сферу интересов "Торино", сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, "быки" готовы заплатить за 26-летнего колумбийца 15 миллионов евро, однако неаполитанцы намерены выручить от продажи своего игрока не менее 25 миллионов.

Отметим, что два последних сезона Сапата провёл на правах аренды в "Удинезе", сыграл за этот период 65 матчей, забил 19 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Эвертон" интересуется форвардом "Наполи". | http://soccernews.ru