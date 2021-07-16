"Торино" расторг контракт с чемпионом Европы Сиригу
Фото сайт "Торино"
Голкипер Сальваторе Сиригу покинул "Торино", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны расторгли контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Таким образом, новоиспечённый чемпион Европы стал свободным агентом.
Накануне появилась информация, что итальянский страж ворот интересен "Атлетико".
34-летний Сиригу выступал за "Торино" с 2017 года, сыграл 152 матча и пропустил 221 гол.
Не пропустите: "Торино" интересуется защитником сборной Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ЦСКА продал своего воспитанника за 2 миллиона рублей
-
"Торино" расторг контракт с чемпионом Европы Сиригу
-
Неймар заплёл косички на голове
-
"Химки" вернули Боженова. Он пробыл в "Ростове" менее двух месяцев
-
"Рома" забила 10 голов в первом матче под руководством Моуринью
-
"Уфа" объявила об уходе капитана команды
-
"Лестер" подписал экс-защитника "Челси"
-
Кавазашвили считает, что Кремлю нужно вмешаться в реформирование российского футбола
-
Агент Шкурина раскритиковал ЦСКА
-
Геркус посоветовал сборной России кандидатуру нового тренера
-
Главные новости дня: 15 июля
-
Чалханоглу прокомментировал свой переход из "Милана" в "Интер"
-
Кассано высказался о Педри
-
Агент Барриоса высказался о финансовых возможностях "Зенита"
-
"Милан" договорился с "Реалом" о переходе Браима Диаса
-
Президент Ла Лиги поддержал Суперлигу
-
"Ливерпуль" хочет купить Бареллу
-
Кассано высказался о переходе Доннаруммы в ПСЖ
-
Агент Барриоса высказался о будущем футболиста
-
Варан договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17