"Торино" расторг контракт с чемпионом Европы Сиригу

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"Торино" расторг контракт с чемпионом Европы Сиригу

Фото сайт "Торино"

Голкипер Сальваторе Сиригу покинул "Торино", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт, рассчитанный ещё на один сезон. Таким образом, новоиспечённый чемпион Европы стал свободным агентом.

Накануне появилась информация, что итальянский страж ворот интересен "Атлетико".

34-летний Сиригу выступал за "Торино" с 2017 года, сыграл 152 матча и пропустил 221 гол.

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