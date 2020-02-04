"Торино" расторг контракт с главным тренером Маццарри

"Торино" расторг контракт с главным тренером Вальтером Маццарри. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Напомним, туринский клуб не смог выиграть три матча подряд. В турнирной таблице Серии А "Торино" занимает 12 место.

Новым наставником команды стал 43-летний специалист Морено Ленго, который ранее работал с юношескими командами "Торино". Соглашение рассчитано до конца сезона.

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