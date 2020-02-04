"Торино" расторг контракт с главным тренером Маццарри
"Торино" расторг контракт с главным тренером Вальтером Маццарри. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Напомним, туринский клуб не смог выиграть три матча подряд. В турнирной таблице Серии А "Торино" занимает 12 место.
Toro e Mazzarri, risoluzione consensuale— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 4, 2020
https://t.co/v2Bho78tx5#SFT pic.twitter.com/pznRFDOkva
Новым наставником команды стал 43-летний специалист Морено Ленго, который ранее работал с юношескими командами "Торино". Соглашение рассчитано до конца сезона.
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