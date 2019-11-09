"Торино" разгромил "Брешию" в матче Серии А

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Торино" с разгромным счетом обыграл "Брешию".

Благодаря победе "Торино" смог подняться на 11-е место в турнирной таблице.

"Брешия" - "Торино" 0:4

Голы: Белотти (пен), 17 - 0:1, Белотти (пен), 26 - 0:2, Беренгер, 75 - 0:3, Беренгер, 80 - 0:4

"Брешия": Йоронен, Чистана, Сабелли, Матею, Маньяни, Тонали, Бизоли, Ромуло, Шпалек (Доннарумма, 60), Балотелли (Мартелла, 46), Айе (Змргал, 83).

"Торино": Сиригу, Ансальди (де Сильвестри, 78), Иццо, Бремер, Айна, Ринкон, Мейте, Верди (Беренгер, 62), Лукич (Лаксальт, 67), Нкулу, Белотти.

Предупреждения: Чистана (15), Матею (26), Ансальди (35), Лукич (59), Маньяни (61), Мейте (73), Тонали (86).

Удаление: Матею (41).

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