"Торино" разгромил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (видео голов)
"Торино" разгромил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (3:0).
"Торино" - "Кьево" - 3:0 (0:0).
Голы: Белотти, 76 - 1:0, Ринкон, 90+2 - 2:0, Дзадза, 90+3 - 3:0.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Мейте (Ринкон, 82), Базелли, Лукич (Дзадза, 51), Яго Фальке (Беренгер, 62), Белотти.
"Кьево": Соррентино, Скелотто (Депаоли, 18), Барба, Бани, Ярошиньски (Андреолли, 74), Ригони, Диуссе, Джорджевич, Меджорини (Стемпиньски, 64), Джаккерини, Лерис
"Торино" с 41 баллами расположился на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. "Кьево"с 10 очками занимает последнее место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|26
|10