"Торино" разгромил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (видео голов)

"Торино" разгромил "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии (3:0).

"Торино" - "Кьево" - 3:0 (0:0).

Голы: Белотти, 76 - 1:0, Ринкон, 90+2 - 2:0, Дзадза, 90+3 - 3:0.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди, Нкулу, Иццо, Мейте (Ринкон, 82), Базелли, Лукич (Дзадза, 51), Яго Фальке (Беренгер, 62), Белотти.

"Кьево": Соррентино, Скелотто (Депаоли, 18), Барба, Бани, Ярошиньски (Андреолли, 74), Ригони, Диуссе, Джорджевич, Меджорини (Стемпиньски, 64), Джаккерини, Лерис

"Торино" с 41 баллами расположился на 6 строчке турнирной таблицы чемпионата Италии. "Кьево"с 10 очками занимает последнее место.

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