"Торино" разгромил "Сассуоло"

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"Торино" разгромил "Сассуоло"

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Торино" на своем поле с крупным счетом обыграл "Сассуоло". Под занавес первой половины счет открыл Андреа Белотти, а в концовке поединка победу "быков" закрепили Адем Льяич и Джоэл Оби.

"Торино" – "Сассуоло" - 3:0 (1:0)
Голы: Белотти, 44 - 1:0, Льяич, 84 - 2:0, Оби, 88 - 3:0

"Торино": Сиригу, Моретти, Нкулу, Баррека, де Сильвестри, Яго Фальке (Дзаппакоста, 85), Ринкон (Аккуа, 81), Ляйич, Оби, Беренгер (Эдера, 72), Белотти.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола (Аджапонг, 66), Лирола, Ачерби, Данкан, Маньянелли (Сенси, 75), Берарди, Миссироли (Рагуза, 63), Политано, Фальчинелли.

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