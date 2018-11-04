"Торино" разнес "Сампдорию", "Сассуоло" обыграл "Кьево" и другие результаты 11-го тура Серии А
"Торино" в гостях одержал крупную победу в матче 11-го тура итальянской Серии А с "Сампдорией". До перерыва Андреа Белотти оформил дубль. А во втором тайме отличился Яго Фальке и Армандо Ицца .
"Сампдория" - "Торино" - 1:4.
Голы: Белотти, 12 - 0:1, Белотти, 43 - 0:2, Фальке, 56 - 0:3, Квальярелла, 65 - 1:3, Ицца, 78 - 1:4.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Баррето (Линетти, 14), Экдаль, Сапонара (Дефрель, 53), Прат, Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 79).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон (Сориано, 84), Мейте, Базелли, Яго Фальке (Беренгер, 69), Белотти (Дзадза, 83).
"Кьево" - "Сассуоло" - 0:2.
Голы: Ди Франческо, 42 - 0:1, Джаккерини, 90+4 (в свои ворота) - 0:2.
"Кьево": Соррентино, Россеттини, Бани, Ярошиньски, Бирса, Радованович, Оби (Танасиевич, 71), Депаоли, Кийен (Меджорини, 55), Джаккерини, Стемпиньски.
"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Боатенг (Матри, 70), Данкан (Маньяни, 63), Маньянелли, Сенси, Ди Франческо (Локателли, 80), Берарди.
"Парма" - "Фрозиноне" - 0:0.
Фрозиноне: Спортьелло,Капуано, Ариаудо, Гольданига, Бегетто, Майелло, Чибса (Гори, 70), Дзампано, Кэмпбелл (Соддимо, 80), Чиофани, Чиано (Влут, 86).
Парма: Сепе, Гобби, Гальоло, Бруну Алвеш, Якопони, Дейола, Штулац, Ригони (Грасси, 85) , Жервиньо, Чераволо (Бастони, 73), Силигарди (Инглезе, 79).
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|Наполи
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|25
|4
|Милан
|11
|21
|5
|Лацио
|11
|21
|6
|Сассуоло
|11
|18
|7
|Торино
|11
|17
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Рома
|11
|16
|10
|Аталанта
|11
|15
|11
|Сампдория
|11
|15
|12
|Парма
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|14
|14
|Кальяри
|11
|13
|15
|СПАЛ
|11
|12
|16
|Удинезе
|11
|9
|17
|Болонья
|11
|9
|18
|Эмполи
|11
|6
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|Фрозиноне
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|6
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