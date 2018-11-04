"Торино" разнес "Сампдорию", "Сассуоло" обыграл "Кьево" и другие результаты 11-го тура Серии А

"Торино" в гостях одержал крупную победу в матче 11-го тура итальянской Серии А с "Сампдорией". До перерыва Андреа Белотти оформил дубль. А во втором тайме отличился Яго Фальке и Армандо Ицца .

"Сампдория" - "Торино" - 1:4.

Голы: Белотти, 12 - 0:1, Белотти, 43 - 0:2, Фальке, 56 - 0:3, Квальярелла, 65 - 1:3, Ицца, 78 - 1:4.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Тонелли, Андерсен, Баррето (Линетти, 14), Экдаль, Сапонара (Дефрель, 53), Прат, Квальярелла, Капрари (Ковнацки, 79).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон (Сориано, 84), Мейте, Базелли, Яго Фальке (Беренгер, 69), Белотти (Дзадза, 83).

"Кьево" - "Сассуоло" - 0:2.

Голы: Ди Франческо, 42 - 0:1, Джаккерини, 90+4 (в свои ворота) - 0:2.

"Кьево": Соррентино, Россеттини, Бани, Ярошиньски, Бирса, Радованович, Оби (Танасиевич, 71), Депаоли, Кийен (Меджорини, 55), Джаккерини, Стемпиньски.

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Боатенг (Матри, 70), Данкан (Маньяни, 63), Маньянелли, Сенси, Ди Франческо (Локателли, 80), Берарди.

"Парма" - "Фрозиноне" - 0:0.

Фрозиноне: Спортьелло,Капуано, Ариаудо, Гольданига, Бегетто, Майелло, Чибса (Гори, 70), Дзампано, Кэмпбелл (Соддимо, 80), Чиофани, Чиано (Влут, 86).

Парма: Сепе, Гобби, Гальоло, Бруну Алвеш, Якопони, Дейола, Штулац, Ригони (Грасси, 85) , Жервиньо, Чераволо (Бастони, 73), Силигарди (Инглезе, 79).

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