"Торино" сделал предложение Балотелли

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"Торино" сделал предложение Балотелли
"Торино" проявляет интерес к нападающему "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать форварда в летнее трансферное окно, когда завершится его контракт с "Ниццей". 

При этом агент Балотелли Мино Райола может помочь "Ницце" с трансфером нападающего "Милана" Мбайе Ньянга.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 35 матчей и забил 23 гола. На счету 23-летнего Ньянга 4 мяча в 30 поединках.

Не пропустите: Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру. | http://soccernews.ru

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