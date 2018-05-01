"Торино" сделал предложение Балотелли



"Торино" проявляет интерес к нападающему "Ниццы" Марио Балотелли, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен подписать форварда в летнее трансферное окно, когда завершится его контракт с "Ниццей".

При этом агент Балотелли Мино Райола может помочь "Ницце" с трансфером нападающего "Милана" Мбайе Ньянга.

В этом сезоне 27-летний Балотелли провел за "Ниццу" 35 матчей и забил 23 гола. На счету 23-летнего Ньянга 4 мяча в 30 поединках.

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