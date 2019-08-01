"Торино", "Шериф" и "Динамо" Тбилиси пробились в следующий раунд Лиги Европы
Представляем результаты ответных матчей второго отборочного раунда Лиги Европы.
"Дебрецен" Венгрия - "Торино" Италия 1:4
Голы: Дзадза, 25 - 0:1, Иццо, 32 - 0:2, Гарба, 52 - 1:2, Белотти, 69 - 1:3, Миллицо, 90 - 1:4
Первый матч: 0:3
"Рига" Латвия - "Пяст" Польша 2:1
Голы: Хорхе Феликс, 20 - 0:1, Петерсонс, 26 - 1:1, Билиньски, 83 - 2:1
Первый матч: 2:3
"Маккаби Хайфа" Израиль - "Страсбур" Франция 2:1
Голы: Ажорк, 17 - 0:1, Шуа, 25 - 1:1, Рукавица, 40 - 2:1
Первый матч: 1:3
"Яблонец" Чехия - "Пюник" Армения 0:0
Первый матч: 1:2
"Динамо" Тбилиси Грузия - "Габала" Азербайджан 3:0
Голы: Шенгелия, 68 - 1:0, Шенгелия, 88 - 2:0, Карикари, 90 - 3:0
Первый матч: 2:0
"Шериф" Молдова - "Партизани" Албания 1:1
Голы: Асани, 29 - 0:1, Ндиайе, 63 - 1:1
Первый матч: 1:0
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