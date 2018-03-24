"Торино" снизил цену на Белотти

"Торино" снизил цену на своего ведущего нападающего Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

Если ранее "быки" требовали за 24-летнего футболиста 100 миллионов евро, то сейчас готовы продать его за сумму вдвое меньше.

Отметим, что в этом сезоне Белотти часто травмируется, в связи с чем упала его результативность - всего 6 голов в 22 матчах Серии А.

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