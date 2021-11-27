"Торино" снова попытается купить защитника "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

"Торино" не утратил интерес к центральному защитнику московского "Спартака" Самюэлю Жиго, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, "быки" попытаются приобрести француза во время зимнего трансферного окна.

Ранее стало известно о планах "красно-белых" сохранить 28-летнего футболиста до конца сезона, после чего тот станет свободным агентом.

Стоит отметить, что прошлым летом "Торино" уже вёл работу над переходом Жиго, но получил отказ.

В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.

Не пропустите: Арабские инвесторы заказали анализ работы академии "Спартака". | http://soccernews.ru