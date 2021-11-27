"Торино" снова попытается купить защитника "Спартака"
Фото твиттер "Спартака"
"Торино" не утратил интерес к центральному защитнику московского "Спартака" Самюэлю Жиго, утверждает "Матч ТВ".
По информации источника, "быки" попытаются приобрести француза во время зимнего трансферного окна.
Ранее стало известно о планах "красно-белых" сохранить 28-летнего футболиста до конца сезона, после чего тот станет свободным агентом.
Стоит отметить, что прошлым летом "Торино" уже вёл работу над переходом Жиго, но получил отказ.
В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 11 миллионов евро.
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