"Торино" совершил супер-камбэк в матче с "Сассуоло"

Фото: Твиттер "Торино".

В Турине завершился матч 24-го тура итальянской Серии А. "Торино" принимал "Сассуоло" и вырвал невероятную победу со счетом 3:2. Причем до 77-й минуты хозяева проигрывали в 2 мяча. Два гола Симоне Дзадзы и точный удар Роландо Мандрагоры принесли "жеребцам" сверхволевую победу. Результат позволил "Торино" подняться из зоны вылета и расположиться на 17-м месте с 32 очками. Гости остались на 8-й строчке, имея в активе 39 баллов.

"Торино" - "Сассуоло" 3:2 (0:2)

Голы: Берарди, 6 - 0:1, Берарди, 38 - 0:2, Дзадза, 77 - 1:2, Мандрагора,86 - 2:2, Дзадза, 90+2 - 3:2

"Торино": Сиригу, Ансальди, Иццо, Бремер (Гояк, 56), Мурру (Войвода, 46), Лукич (Верди, 46), Мандрагора, Ринкон (Дзадза, 72), Войнович, Санабрия, Белотти (Бонаццоли, 87).

"Сассуоло": Консильи, Толян, Марлон, Феррари, Рожерио, Джуричич (Бога, 61), Обианг, Маньянелли (Локателли, 61), Берарди (Пелузо, 76), Капуто, Дефрель (Траоре, 61).